Единая лига ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» встречается с «Пармой», «Локомотив-Кубань» играет с «Уралмашем»

Сегодня, 22 апреля, проходят первые два матча четвертьфинала Единой лиги ВТБ.

Пермская «Парма » (8) приехала в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом » (1), краснодарский «Локомотив-Кубань » (4) принимает «Уралмаш » (5) из Екатеринбурга.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/4 финала

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.