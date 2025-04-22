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Единая лига ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» встречается с «Пармой», «Локомотив-Кубань» играет с «Уралмашем»

Сегодня, 22 апреля, проходят первые два матча четвертьфинала Единой лиги ВТБ.

Пермская «Парма» (8) приехала в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом» (1), краснодарский «Локомотив-Кубань» (4) принимает «Уралмаш» (5) из Екатеринбурга.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/4 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoЕдиная лига ВТБ
результаты
logoПарма
logoЗенит
logoУралмаш
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