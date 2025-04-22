Джордан – самый высокооплачиваемый спортсмен в истории по версии Sportico, Роналду – 2-й, Месси – 5-й, Федерер – 9-й, Мейвезер – 10-й

Майкл Джордан возглавил топ-50 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории.

Легенда «Чикаго» Майкл Джордан занял первое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов за всю историю. По данным Sportico, общий заработок шестикратного чемпиона НБА составил 4,15 миллиарда долларов.

Второе место досталось гольфисту Тайгеру Вудсу (2,79 млрд), третье – футболисту Криштиану Роналду (2,23).

Также в Топ‑10 вошли баскетболист Леброн Джеймс (1,88 млрд), футболист Лионель Месси (1,85 млрд), гольфисты Арнольд Палмер (1,82 млрд) и Джек Никлаус (1,75 млрд), футболист Дэвид Бекхэм (1,61 млрд), теннисист Роджер Федерер (1,59 млрд) и боксер Флойд Мейвейзер (1,52 млрд).

В топ-50 единственной представительницей женского пола стала теннисистка Серена Уильямс. Она заняла 40-е место с доходом 660 млн. Весь рейтинг доступен здесь .