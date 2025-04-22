Гашек написал в ИИХФ и МОК, что экс-президент России Медведев угрожал его убить. Бывший вратарь составил письма из-за слов «ждем суицида безумного чеха»
Ранее Медведев, поздравляя Александра Овечкина с рекордом по голам регулярных чемпионатах НХЛ, написал в своем телеграм-канале: «P. S. Ждем суицида безумного чеха Гашека».
«Сегодня я отправил два официальных письма. Одно президенту (Кирсти Ковентри – Спортс’‘) и исполкому МОК, второе – президенту (Люку Тардифу – Спортс’‘) и членам совета ИИХФ.
Я сообщаю им, что бывший президент России Медведев угрожал убить меня.
Считаю оба письма очень важными не только для МОК и ИИХФ, но и для всего спортивного, а также неспортивного сообщества.
Я опубликую их через несколько дней», – написал бывший вратарь клубов НХЛ и «Спартака» Доминик Гашек в своих соцсетях.
Гашек о словах Медведева «ждем суицида безумного чеха» после рекорда Овечкина: «Значит, я делаю все правильно»
Губерниев о Гашеке: «У него эволюция наоборот – скоро станет рептилией и будет грызть лед. Следим за трансформацией, скоро напишут книгу «Сердце Гашека»
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