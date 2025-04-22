Гашек написал в ИИХФ и МОК, что экс-президент России Медведев угрожал его убить. Бывший вратарь составил письма из-за слов «ждем суицида безумного чеха»

Доминик Гашек заявил, что экс-президент РФ Дмитрий Медведев угрожал его убить.

Ранее Медведев, поздравляя Александра Овечкина с рекордом по голам регулярных чемпионатах НХЛ, написал в своем телеграм-канале: «P. S. Ждем суицида безумного чеха Гашека».

«Сегодня я отправил два официальных письма. Одно президенту (Кирсти Ковентри – Спортс’‘) и исполкому МОК, второе – президенту (Люку Тардифу – Спортс’‘) и членам совета ИИХФ .

Я сообщаю им, что бывший президент России Медведев угрожал убить меня.

Считаю оба письма очень важными не только для МОК и ИИХФ, но и для всего спортивного, а также неспортивного сообщества.

Я опубликую их через несколько дней», – написал бывший вратарь клубов НХЛ и «Спартака» Доминик Гашек в своих соцсетях.

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