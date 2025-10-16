Владелец «Брайтона» не поддержал возможность матча АПЛ в другой стране: «Лига с каждым сезоном становится популярнее, масштабнее и лучше. Другие чемпионаты отстают, возможно»
Владелец «Брайтона» высказался против матчей АПЛ вне Англии.
УЕФА ранее в качестве исключения разрешил «Барселоне» и «Вильярреалу» сыграть матч в рамках Ла Лиги в Майами.
«Я не сторонник проведения матчей АПЛ за рубежом. Мне нравится система, по которой проводится 19 матчей дома и 19 матчей на выезде.
АПЛ с каждым сезоном становится масштабнее и лучше, становится более популярнее. Другие лиги, возможно, в какой-то степени отстают.
Нам не нужно создавать больше шума и создавать больше болельщиков. Мы можем сделать это в рамках существующей системы», – сказал владелец «Брайтона» Тони Блум.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
