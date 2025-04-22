Кубок Гагарина. «Ак Барс» примет «Динамо» Москва при 2-3 в серии. Онлайн-трансляция начнется в 19:00

«Ак Барс» примет «Динамо» в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут Кинопоиск и «Матч ТВ».

Кубок Гагарина

Второй раунд

Счет в серии: 2-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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