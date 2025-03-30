СКА проиграл, «Реал» победил, Малинин, Чок и Бейтс снова лучшие, 19-й титул Соболенко, Инстасамка хочет купить футбольную команду, в КХЛ может вступить американский клуб и другие новости

1. СКА пропустил от Никиты Гусева в овертайме и упустил шанс сравнять счет в серии с «Динамо» в 1-м раунде Кубка Гагарина. Московский клуб ведет 2-0, и статистика этого сезона говорит в его пользу: команда Алексея Кудашова обыграла команду Романа Ротенберга в 7 из 8 матчей . Тренер петербуржцев не отчаивается : «Мы не в первый раз в такой ситуации».

2. В других сериях Кубка Гагарина «Локомотив» обыграл «Торпедо» (2:0), «Салават Юлаев» победил «Сибирь» (8:2), «Трактор» в овертайме одолел «Адмирал» (2:1). В составе уфимской команды хет-триком и тремя голевыми передачами отметился Скотт Уилсон (второй случай в истории), а Джош Ливо набрал пять ассистов .

3. В Мир РПЛ «Динамо» Москва разгромило «Оренбург» (5:1), ЦСКА обыграл «Динамо» Махачкала (2:0), а «Химки» победили «Пари НН» (2:0). Армейцы одержали четвертую победу в чемпионате подряд, московское «Динамо» не проигрывает шесть туров – эти команды встретятся на следующих выходных.

4. Илья Малинин во второй раз подряд выиграл чемпионат мира по фигурному катанию (прыгнул четверной аксель ), Михаил Шайдоров стал 2-м, Юма Кагияма – 3-м.

Мэдисон Чок и Эван Бейтс победили на чемпионате мира в танцах на льду в третий раз подряд , Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли 10-е место. Сборная США в итоге выиграла медальный зачет турнира – 3 золота из 4.

5. Арина Соболенко победила Джессику Пегулу (7:5, 6:2) в финале теннисного турнира в Майами и завоевала 19-й титул в карьере.

6. «Реал» одолел «Леганес» (3:2) благодаря дублю Килиана Мбаппе, приблизившегося к Роберту Левандовскому в списке бомбардиров Ла Лиги и повторившего результат Криштиану Роналду по голам в первом сезоне за клуб. Команда Карло Анчелотти догнала «Барселону» по очкам и на 6 баллов оторвалась от сыгравшего вничью с «Эспаньолом» «Атлетико».

7. Александр Большунов победил в коньковой гонке на 3 км в финале Кубка России по лыжам. У женщин в «разделке» на той же дистанции лучшей стала Наталья Терентьева.

8. НБА. «Оклахома» обыграла «Индиану» и довела серию побед до 9, «Лейкерс» справились с «Мемфисом» в гостях и другие результаты .

9. ВНХЛ второй дубль Матвея Мичкова подряд помог «Филадельфии» обыграть «Баффало» (7:4). Никита Кучеров с голом и 3 ассистами стал первой звездой матча «Тампы» против «Айлендерс» (5:3). Павел Бучневич принес «Сент-Луису» 9-ю победу подряд – над «Колорадо» (2:1). Все результаты дня – здесь .



10. Команда Анастасии Халили и Кристины Резцовой победила в женской эстафете на чемпионате России по биатлону, а команда Александра Логинова и Александра Поварницына – в мужской .

11. КХЛ отстранила Кирилла Долженкова, нанесшего несколько ударов клюшкой Крису Тирни. Форвард ЦСКА, удаленный в конце второго матча первого раунда Кубка Гагарина, пропустит всего одну игру против минского «Динамо».

12. Девушка, временно работавшая маскотом «Манчестер Сити», обвинила Эрлинга Холанда в нанесении травмы и подала жалобу в полицию. Форвард в шутку ударил ее по затылку перед матчем в прошлом году.

13. Инстасамка и ее муж Moneyken покупают футбольный клуб, возможная сумма сделки – в районе 300 млн рублей. Одно из условий сделки – пара будет отвечать за трансферную политику команды.

14. 42-летняя биатлонистка Кайса Мякяряйнен выиграла спринт на чемпионате Финляндии, более чем на минуту опередив Суви Минккинен, которая в нынешнем сезоне стала 7-й в общем зачете Кубка мира.

15. Андрей Рублев договорился о сотрудничестве с Маратом Сафиным. Двукратный чемпион «Больших шлемов» войдет в команду Рублева на время грунтового сезона.

16. В КХЛ может появиться американский клуб , потенциальным руководителем которого называют экс-главу «Авангарда» Александра Крылова. Базироваться команда может в Дубае.

17. В Серии А «Ювентус» одержал победу в первом матче под руководством Игора Тудора – 1:0 с «Дженоа» (1:0). «Рома» одолела «Лечче» (1:0) – у нее 7-я победа подряд.

18. В Лиге 1 «ПСЖ» с Матвеем Сафоновым в составе разгромил «Сент-Этьен» (6:1), а «Монако» Александра Головина обыграл «Ниццу» (2:1).

19. В Бундеслиге «Бавария» обыграла «Санкт-Паули» (3:2), «РБ Лейпциг» на выезде уступил «Боруссии» Менхенгладбах (0:1), «Айнтрахт» одолел «Штутгарт» (1:0).

Цитаты дня

Долженков об ударах по рукам Тирни: «Меня провоцировали весь матч, этот канадец – в том числе. Я слышал оскорбления, провокации и грубые слова. Никого не хотел обидеть»

Лью о победе на чемпионате мира: «Мне кажется, я в жизни никогда так не каталась. Что со мной вообще сегодня было?!»

Владимир Крикунов: «Россия – нефутбольная страна, может, станем, когда центр Земли сместится. Даже рекорд Дзюбы кажется суперрезультатом! Мы северная страна, академии работают, но не вырастают игроки»

Тихонов о смене гражданства Касаткиной: «Я называю предателями таких, как она. А где у нас Чубайс? 19 вице-премьеров, 29 губернаторов свалили, все дети там живут. Чего вы к ней привязались?»

Депутат Матвейчев о празднике в честь Овечкина: «В России и так очень много выходных. Ожидаем подлостей – англосаксонские фанаты могут попытаться помешать рекорду»

Трушечкин о 90-х: «Скудно мы жили. Попадается старое видео, смотрю, в каком я шмотье. Вот куртка папы, а вот пиджак, который мама купила мне на выпускной»

Дмитрий Васильев: «Касаткина еще захочет вернуться в Россию, потому что у нас истинно демократическая страна в отличие от многих других, в которых от демократии ничего не осталось»