Мичков сделал 2 дубля подряд после увольнения Тортореллы. У форварда «Филадельфии» 56 (24+32) очков в 73 играх

Матвей Мичков сделал дубль в каждом матче после увольнения Джона Тортореллы.

«Филадельфия» обыграла «Баффало » (7:4) в регулярном чемпионате НХЛ .

20-летний форвард «Флайерс» открыл счет в этом матче, ему ассистировали Трэвис Конекны и Егор Замула . На 31-й минуте Матвей забросил вторую шайбу.

Таким образом, на счету Мичкова стало 56 (24+32) очков в 73 играх. Напомним, «Филадельфия » проводит 2-й матч после увольнения Джона Тортореллы с поста главного тренера.

В игре против «Монреаля» (6:4) россиянин отметился дублем и результативной передачей.

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