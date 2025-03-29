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Мичков сделал 2 дубля подряд после увольнения Тортореллы. У форварда «Филадельфии» 56 (24+32) очков в 73 играх

Матвей Мичков сделал дубль в каждом матче после увольнения Джона Тортореллы.

«Филадельфия» обыграла «Баффало» (7:4) в регулярном чемпионате НХЛ

20-летний форвард «Флайерс» открыл счет в этом матче, ему ассистировали Трэвис Конекны и Егор Замула. На 31-й минуте Матвей забросил вторую шайбу. 

Таким образом, на счету Мичкова стало 56 (24+32) очков в 73 играх. Напомним, «Филадельфия» проводит 2-й матч после увольнения Джона Тортореллы с поста главного тренера. 

В игре против «Монреаля» (6:4) россиянин отметился дублем и результативной передачей. 

Мичков разогнался после увольнения Тортореллы! Выбил три очка против конкурента за «Колдер»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoНХЛ
logoТрэвис Конекны
logoЕгор Замула
logoФиладельфия
logoДжон Торторелла
logoБаффало
logoМатвей Мичков
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