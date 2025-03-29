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Лью о победе на чемпионате мира: «Мне кажется, я в жизни никогда так не каталась. Что со мной вообще сегодня было?!»

Алиса Лью призналась, что была в шоке от оценок на чемпионате мира-2025.

«О чем мы говорили с Сакамото? Не скажу. Это очень личное. Скажу только, что всегда восхищалась ей, она невероятная. Да что там: она GOAT (Greatest Of All Time, Величайшая всех времен – Спортс’’).

Когда я сюда ехала, я думала, что если попаду в топ-10 – это будет просто идеальным результатом. Это дикость какая-то, настоящее сумасшествие – я ведь только вернулась в спорт. Да я до сих пор не могу поверить, черт побери, как это вообще уложить в голове?

Это лучший мой прокат в сезоне, да что там – мне кажется, я в жизни никогда так не каталась. Что со мной вообще сегодня было?!

После последнего прыжка меня охватил какой-то экстаз. Я ощутила невероятный прилив энергии – и удивилась, потому что не поняла, откуда она вообще взялась. Я почувствовала себя такой свободной, что дальше просто танцевала. А публика словно несла меня на руках до самого конца программы.

Что я почувствовала, когда увидела оценки? Слушайте, а я ведь вообще не помню, что мне поставили. Там хоть прилично было? Я помню только полный шок и неверие. Потому что такого не могло быть. Точно сегодня не засну. Да и завтра, подозреваю, тоже. У меня адреналин зашкаливает, жаль, это нельзя сейчас измерить. Мне кажется, я никогда не успокоюсь.

Обожаю Каори Сакомото, всю неделю тренируюсь с ней бок о бок и ловлю кайф от этого. У нее просто космические прыжки, оторваться невозможно. А еще она сама по себе классная – и безо всяких коньков. 

Что привело меня к победе? Без вариантов: «колесо», которое я сделала, выходя на лед на короткую программу. Мой рецепт успеха, ха-ха. 

Я первая американка за 19 лет с золотом ЧМ? Круто, не знала. Как я этого добилась? А я знаю?! У меня золотое платье, которое подходит под золотую медаль? Да-да, можете думать, что это я специально так вырядилась, ха-ха. Но я в самых диких снах не могла представить, что надену на шею золотую медаль.

Что буду делать в межсезонье? Точно попробую кучу новых штук – у меня на примете уже есть пара новых видов спорта, которые меня давно занимают. Ну и буду пахать как проклятая на тренировках. У меня лучшие тренеры на свете. Они терпят меня, принимают мой сумасшедший ход мыслей, понимают, что я чувствую, мотивируют меня и никогда меня не подводят. 

Я ведь вернулась в фигурное катание не ради медалей. Я просто поняла, что мне снова нравится кататься. И такого адреналина я больше не найду нигде», – приводит слова Лью корреспондент Спортс’’ Майя Багрянцева.

Камбэк года в фигурке: Алиса Лью закончила в 16, вернулась через два сезона и выиграла ЧМ!

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoКаори Сакамото
logoсборная Японии
logoАлиса Лью
logoсборная США
женское катание
logoчемпионат мира по фигурному катанию
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