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США выиграли медальный зачет ЧМ по фигурному катанию. Они взяли три золота из четырех

Сборная США выиграла медальный зачет чемпионата мира по фигурному катанию.

Соревнования проходили в Бостоне с 26 по 30 марта без участия российских спортсменов.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2025

Бостон, США

Медальный зачет

Золото – серебро – бронза (всего)

1. США – 3-0-0 (3)

2. Япония – 1-1-2 (4)

3-5. Казахстан – 0-1-0 (1)

3-5. Канада – 0-1-0 (1)

3-5. Германия – 0-1-0 (1)

6-7. Великобритания – 0-0-1 (1)

6-7. Италия – 0-0-1 (1)

Опубликовала: Мария Селенкова
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