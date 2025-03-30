США выиграли медальный зачет ЧМ по фигурному катанию. Они взяли три золота из четырех
Сборная США выиграла медальный зачет чемпионата мира по фигурному катанию.
Соревнования проходили в Бостоне с 26 по 30 марта без участия российских спортсменов.
Чемпионат мира по фигурному катанию-2025
Бостон, США
Медальный зачет
Золото – серебро – бронза (всего)
1. США – 3-0-0 (3)
2. Япония – 1-1-2 (4)
3-5. Казахстан – 0-1-0 (1)
3-5. Канада – 0-1-0 (1)
3-5. Германия – 0-1-0 (1)
6-7. Великобритания – 0-0-1 (1)
6-7. Италия – 0-0-1 (1)
Опубликовала: Мария Селенкова
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