Владимир Крикунов: «Россия – нефутбольная страна, может, станем, когда центр Земли сместится. Даже рекорд Дзюбы кажется суперрезультатом! Мы северная страна, академии работают, но не вырастают игроки»
Владимир Крикунов считает Россию нефутбольной страной.
«В футболе работают школы, но я не понимаю, почему у нас ребята не вырастают.
В чем изъян? Но мы северная страна.
В этом году зима была теплая, но обычно зима чуть ли не шесть месяцев. Россия – нефутбольная страна. Для нас даже рекорд Дзюбы (31 гол за сборную России – Спортс’‘) кажется суперрезультатом!
Может, станем футбольной страной, когда центр Земли сместится. Но ведь у нас все равно есть условия – работают школы, манежи открываются, академии, но что-то никак у нас не вырастают игроки.
Ученым надо этим заняться и написать какую-то научную работу, в чем там дело. Тут надо хорошо покопаться», – сказал бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
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