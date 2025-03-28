Чемпионат России. «Локомотив» в гостях у «Крыльев», «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» проведут матчи в воскресенье

В Мир РПЛ пройдут матчи 22-го тура.

В пятницу «Локомотив » сыграет в гостях с «Крыльями Советов».

В субботу московское «Динамо» примет «Оренбург », ЦСКА – махачкалинское «Динамо ».

В воскресенье «Краснодар» встретится дома с «Факелом», «Спартак» будет противостоять в гостях «Ахмату», «Зенит » проведет домашний матч с «Рубином».

Чемпионат России

22-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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