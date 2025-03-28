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Чемпионат России. «Локомотив» в гостях у «Крыльев», «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» проведут матчи в воскресенье

В Мир РПЛ пройдут матчи 22-го тура.

В пятницу «Локомотив» сыграет в гостях с «Крыльями Советов».

В субботу московское «Динамо» примет «Оренбург», ЦСКА – махачкалинское «Динамо».

В воскресенье «Краснодар» встретится дома с «Факелом», «Спартак» будет противостоять в гостях «Ахмату», «Зенит» проведет домашний матч с «Рубином».

Чемпионат России

22-й тур

Премьер-лига. 22 тур
28 марта 15:30, Самара-Арена
Крылья Советов
Не начался
-xG-
Локомотив
Премьер-лига. 22 тур
29 марта 11:00, ВТБ Арена
Динамо
Не начался
-xG-
Оренбург
Премьер-лига. 22 тур
29 марта 13:30, Арена Химки
Химки
Не начался
-xG-
Пари НН
Премьер-лига. 22 тур
29 марта 16:30, ВЭБ Арена
ЦСКА
Не начался
-xG-
Динамо Махачкала
Премьер-лига. 22 тур
30 марта 11:00, Краснодар
Краснодар
Не начался
-xG-
Факел
Премьер-лига. 22 тур
30 марта 13:30, Ахмат-Арена
Ахмат
Не начался
-xG-
Спартак
Премьер-лига. 22 тур
30 марта 16:30, Стадион Санкт-Петербург
Зенит
Не начался
-xG-
Рубин
Премьер-лига. 22 тур
31 марта 15:30, Самара-Арена
Акрон
Ростов

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoДинамо Махачкала
logoОренбург
logoПари НН
logoЦСКА
logoХимки
logoКрылья Советов
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logoКраснодар
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