Чемпионат России. «Локомотив» в гостях у «Крыльев», «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» проведут матчи в воскресенье
В Мир РПЛ пройдут матчи 22-го тура.
В пятницу «Локомотив» сыграет в гостях с «Крыльями Советов».
В субботу московское «Динамо» примет «Оренбург», ЦСКА – махачкалинское «Динамо».
В воскресенье «Краснодар» встретится дома с «Факелом», «Спартак» будет противостоять в гостях «Ахмату», «Зенит» проведет домашний матч с «Рубином».
Чемпионат России
22-й тур
28 марта 15:30, Самара-Арена
Не начался
-xG-
29 марта 11:00, ВТБ Арена
29 марта 13:30, Арена Химки
29 марта 16:30, ВЭБ Арена
Не начался
-xG-
30 марта 11:00, Краснодар
30 марта 13:30, Ахмат-Арена
30 марта 16:30, Стадион Санкт-Петербург
31 марта 15:30, Самара-Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости