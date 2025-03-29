Американский клуб КХЛ мог бы базироваться в Дубае. Экс-глава «Авангарда» Крылов ранее организовывал проекты лиги в ОАЭ («Матч ТВ»)

КХЛ может создать американский клуб с базой в Дубае.

Ранее сообщалось , что на фоне изменения политической ситуации лига может пополниться командой из США.

Ее руководителем мог бы стать экс-глава «Авангарда » Александр Крылов, которого в последнее время связывают с «Куньлунем».

«Пока нет решения о том, что Крылов возглавит «Куньлунь ». При этом известный управленец ранее организовывал проекты КХЛ в Дубае, привозил на местную Coca‑Cola Arena хоккейные клубы «Авангард» и «Ак Барс», которые провели матч друг с другом в рамках регулярного чемпионата.

Крылов высказывал идею о том, что клуб КХЛ мог быть организован в Дубае, и там выступали бы канадцы и американцы из Северной Америки.

Так могла бы реализоваться идея американского клуба в КХЛ, если бы на то была политическая воля», – сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, приближенный к ситуации.

«Куньлунь» возвращается в Китай, делегация с Крыловым отправится туда в апреле. Клуб будет базироваться в Пекине, Шанхае или Харбине (Metaratings)