Кучеров набрал 1+3 в матче с «Айлендерс», став 1-й звездой. Никита догнал Маккиннона в гонке бомбардиров
Никита Кучеров стал первой звездой матча против «Айлендерс» (5:3).
Форвард «Тампы» отметился голом и 3 результативными передачами в этой игре.
Кучеров продлил результативную серию до 8 матчей, за это время у него 5 заброшенных шайб и 12 ассистов. Никита набрал 109 (33+76) очков в текущем чемпионате НХЛ за 69 игр.
Россиянин догнал Нэтана Маккиннона в списке лучших бомбардиров. У форварда «Колорадо» на данный момент 109 (30+79) в 74 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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