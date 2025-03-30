  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кучеров набрал 1+3 в матче с «Айлендерс», став 1-й звездой. Никита догнал Маккиннона в гонке бомбардиров
43

Кучеров набрал 1+3 в матче с «Айлендерс», став 1-й звездой. Никита догнал Маккиннона в гонке бомбардиров

Никита Кучеров стал первой звездой матча против «Айлендерс» (5:3).

Форвард «Тампы» отметился голом и 3 результативными передачами в этой игре. 

Кучеров продлил результативную серию до 8 матчей, за это время у него 5 заброшенных шайб и 12 ассистов. Никита набрал 109 (33+76) очков в текущем чемпионате НХЛ за 69 игр.

Россиянин догнал Нэтана Маккиннона в списке лучших бомбардиров. У форварда «Колорадо» на данный момент 109 (30+79) в 74 матчах. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoНэтан Маккиннон
logoКолорадо
logoТампа-Бэй
logoАйлендерс
logoНХЛ
logoНикита Кучеров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кучеров сократил отставание от Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ – 105 очков против 108
5828 марта, 05:10
Маккиннон набрал 1+1 в матче с «Детройтом». Он лидирует в гонке бомбардиров НХЛ – 107 очков против 101 у Кучерова и Драйзайтля
1226 марта, 04:30
Маккиннон забил «Оттаве» и увеличил отрыв в бомбардирской гонке НХЛ. У него 105 очков против 101 у Драйзайтля, Кучеров на 3-м месте с 96
721 марта, 06:25
Главные новости
Бучневич забил победный гол «Колорадо», став 1-й звездой матча. У форварда «Сент-Луиса» 15+33 в 69 играх
4 минуты назадВидео
НХЛ. «Филадельфия» победила «Баффало», «Тампа» обыграла «Айлендерс», «Колорадо» уступил «Сент-Луису», «Рейнджерс» проведут матч с «Сан-Хосе»
29318 минут назадLive
Ротенберг о 0-2 в серии с «Динамо»: «СКА не в первый раз в такой ситуации. Смотрим только на следующую игру, уберем лишний пас, будем больше забивать, все получится»
20вчера, 22:03
Кучеров в 33-й раз набрал 4+ очка за игру в НХЛ. Он обошел Овечкина, лишь у Кросби и Макдэвида больше таких матчей среди действующих игроков
9вчера, 21:53
Андронов после 1:2 от «Динамо»: «СКА добавляет, это чувствуется, надеемся на длинную серию. Тренерский штаб скажет нам, как надо играть»
11вчера, 21:36
Деанджело забил 4-й гол в сезоне НХЛ – «Тампе» с передачи Цыплакова. У защитника «Айлендерс» 16 очков в 25 матчах
10вчера, 20:55
Журналист подарил Ротенбергу книгу Аркадия Гайдара «Сказка». Тренер ответил: «Сказка» продолжается – от слова «СКА»
42вчера, 20:38Фото
Кудашов о победе «Динамо»: «Надо отдать должное СКА, здорово играют на вбрасываниях. Пытаемся исправить ситуацию, тренируемся»
4вчера, 20:25
Ротенберг об 1:2 от «Динамо»: «Две сильные команды сыграли без ошибок почти 4 периода, в овертайме СКА допустил одну. К команде вопросов нет, это плей-офф»
62вчера, 20:13
Гусев о победной шайбе СКА в овертайме: «Настрой на игры плей‑офф рядовой. Едем в Питер со счетом 2-0 в серии»
11вчера, 20:01
Ко всем новостям
Последние новости
Вратарь «Лады» Трушков: «Неплохо, если бы нам выдали автомобили «Лада» от клуба, мы бы с удовольствием на них ездили. Интересно попасть на экскурсию на «АвтоВАЗ», но пока не приглашали»
1вчера, 21:25
Плющев о ЦСКА: «Не вижу, как можно спасти серию с «Динамо» Минск. У армейцев есть проблемы, в том числе в руководстве»
6вчера, 19:33
Быков о клубе из США в КХЛ: «В выигрыше будут все, серьезная конкуренция дает качественное развитие лиги»
5вчера, 18:23
Козлов о 0+7 у Ливо в двух матчах плей-офф: «Джош получает удовольствие – выводит партнеров на ударные позиции. Я доволен его игрой и лидерскими качествами»
4вчера, 18:00
Тамбиев об 1:2 с «Трактором»: «Уже забыли, готовимся к следующему матчу – нет времени для переживаний. В 3-м периоде «Адмирал» был ближе к победе»
11вчера, 14:58
«На любом поле болеем за Ови». Игроки «Динамо» вышли на матч с «Оренбургом» в специальных футболках
1вчера, 13:35Фото
Морис выиграл 913-й матч как тренер в НХЛ. До находящегося на третьем месте в истории Троца – 1 победа, до Кенневилла – 56
5вчера, 09:45
Пеши о поражении «Нью-Джерси» 0:4: «Хеллибак – лучший вратарь в мире, возможно. Но «Виннипег» не позволяет многого, придерживается структуры игры, хорошая команда»
вчера, 09:05
Донато сделал первый хет-трик в НХЛ в матче с «Вегасом». Форвард набрал 57 очков в 71 игре – он лучший снайпер и бомбардир «Чикаго»
1вчера, 08:10
Хеллибак сделал 44-й шатаут в карьере и разделил 2-е место с Миллером среди американских вратарей. Куик лидирует – 63 сухих матча
1вчера, 07:20