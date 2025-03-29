Тихонов о смене гражданства Касаткиной: «Я называю предателями таких, как она. А где у нас Чубайс? 19 вице-премьеров, 29 губернаторов свалили, все дети там живут. Чего вы к ней привязались?»

Александр Тихонов оценил решение Дарьи Касаткиной сменить спортивное гражданство.

Накануне Касаткина сообщила, что будет представлять в туре Австралию.

«А вы не хотите написать, где у нас товарищ Чубайс сейчас? Чего вы так привязались к этой Касаткиной? У нас 19 вице-премьеров, 29 губернаторов свалили. Все дочери, дети там живут. А тут Касаткина .

Тихонов, несмотря на то, что его отблагодарили тюрьмой, вернулся в Россию и не озлобился. А Касаткина выбрала свой путь, тем более, что у нее достаточно примеров.

Конечно, я таких называю предателями, потому что сам являюсь большим патриотом, несмотря на то, что меня оскорбили.

Она не права, потому что на нее потратили очень много, но она все заработала там. А я все заработал здесь, но у меня все отняли. Вот и сопоставьте», – цитирует четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону Тихонова «ВсеПроСпорт».

Касаткина теперь играет за Австралию