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Чемпионат мира по фигурному катанию-2025. Малинин, Кагияма, Шайдоров, Аймо и Сяо Хим Фа выйдут на лед с произвольными программами

Илья Малинин покажет произвольную программу на чемпионате мира-2025 в Бостоне.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2025

Бостон, США

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 1:00 по московскому времени (30 марта), прямая трансляция – на Okko.

Первая разминка

1. Тацуя Цубои (Япония)

2. Федор Кулиш (Латвия)

3. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания) 

4. Дай Дайвэй (Китай) 

5. Владимир Самойлов (Польша) 

6. Михаил Селевко (Эстония)

Вторая разминка

7. Адам Хагара (Словакия) 

8. Андреас Нордебак (Швеция)

9. Денис Васильев (Латвия)

10. Роман Садовский (Канада)

11. Даниэль Грассль (Италия)

12. Владимир Литвинцев (Азербайджан) 

Третья разминка

13. Джейсон Браун (США)

14. Лукас Бричги (Швейцария)

15. Чха Чжун Хван (Южная Корея)

16. Адам Сяо Хим Фа (Франция) 

17. Эндрю Торгашев (США) 

18. Николай Мемола (Италия)

Четвертая разминка

19. Ника Эгадзе (Грузия)

20. Шун Сато (Япония)

21. Кевин Аймо (Франция)

22. Михаил Шайдоров (Казахстан)

23. Юма Кагияма (Япония)

24. Илья Малинин (США) 

Положение после короткой программы

1. Илья Малинин (США) – 110,41

2. Юма Кагияма (Япония) – 107,09

3. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 94,77

4. Кевин Аймо (Франция) – 93,63

5. Шун Сато (Япония) – 91,26

6. Ника Эгадзе (Грузия) – 90,39

7. Николай Мемола (Италия) – 87,89

8. Эндрю Торгашев (США) – 87,27

9. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 87,22

10. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 86,41

11. Лукас Бричги (Швейцария) – 85,83

12. Джейсон Браун (США) – 84,72

13. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 83,10

14. Даниэль Грассль (Италия) – 80,47

15. Роман Садовский (Канада) – 80,25

16. Денис Васильев (Латвия) – 79,99

17. Андреас Нордебак (Швеция) – 79,03

18. Адам Хагара (Словакия) – 78,33

19. Михаил Селевко (Эстония) – 77,50

20. Владимир Самойлов (Польша) – 75,73

21. Дай Дайвэй (Китай) – 75,02

22. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания) – 74,89

23. Федор Кулиш (Латвия) – 73,25

24. Тацуя Цубои (Япония) – 73,00

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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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