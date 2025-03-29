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«Ювентус» обыграл «Дженоа» (1:0) благодаря голу Йылдыза в первом матче после увольнения Мотты

«Ювентус» победил «Дженоа» (1:0) в 30-м туре Серии А.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Единственный гол забил на 25-й минуте Кенан Йылдыз. Благодаря этому туринцы одержали победу в первой игре после увольнения Тиаго Мотты и назначения главным тренером Игора Тудора.

Серия А. 30 тур
29 марта 17:00, Альянц Стэдиум
Ювентус
Завершен
1 - 0
0.6xG0.44
Дженоа
Матч окончен
Веа
88’
Гонсалес   Веа
82’
80’
Миретти   Торсбю
72’
Малиновский
71’
Пинамонти   Экубан
71’
Онана   Малиновский
Копмейнерс   Франсишку Консейсау
66’
63’
Дзаноли   Вентурино
55’
Френдруп
Тудор
48’
2тайм
Перерыв
Тюрам
31’
Гатти   Калулу
27’
  Йылдыз
25’
Ювентус
Ди Грегорио, Келли, Вейга, Гатти, Йылдыз, Копмейнерс, Маккенни, Тюрам, Локателли, Гонсалес, Влахович, Перин, Пинсольо, Калулу, Савона, Рухи, Кошта, Веа, Франсишку Консейсау, Коло-Муани, Мбангула
Запасные: Перин, Гонсалес, Пинсольо, Савона, Кошта, Гатти, Мбангула, Рухи, Коло-Муани, Копмейнерс
1тайм
Дженоа:
Леали, Маттурро, Васкес, де Винтер, Сабелли, Френдруп, Онана, Миретти, Мазини, Дзаноли, Пинамонти, Зигрист, Соммарива, Нортон-Каффи, Торсбю, Малиновский, Бадель, Каса, Экубан, Эхатор, Вентурино
Запасные: Перин, Гонсалес, Пинсольо, Савона, Кошта, Гатти, Мбангула, Рухи, Коло-Муани, Копмейнерс
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Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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