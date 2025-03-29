«Ювентус» обыграл «Дженоа» (1:0) благодаря голу Йылдыза в первом матче после увольнения Мотты

«Ювентус» победил «Дженоа» (1:0) в 30-м туре Серии А.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Единственный гол забил на 25-й минуте Кенан Йылдыз. Благодаря этому туринцы одержали победу в первой игре после увольнения Тиаго Мотты и назначения главным тренером Игора Тудора.

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