Матч окончен
«Ювентус» обыграл «Дженоа» (1:0) благодаря голу Йылдыза в первом матче после увольнения Мотты
«Ювентус» победил «Дженоа» (1:0) в 30-м туре Серии А.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Единственный гол забил на 25-й минуте Кенан Йылдыз. Благодаря этому туринцы одержали победу в первой игре после увольнения Тиаго Мотты и назначения главным тренером Игора Тудора.
Серия А. 30 тур
29 марта 17:00, Альянц Стэдиум
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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