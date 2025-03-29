Инстасамка и ее муж Moneyken покупают футбольный клуб. Они будут отвечать за трансферы (Mash)
Певица Инстасамка и ее муж Олег Еропкин хотят купить футбольный клуб.
По информации телеграм-канала «Mash на спорте» певица Инстасамка и ее муж Олег Moneyken (Олег Еропкин) планируют купить футбольный клуб. Возможная сумма сделки – в районе 300 млн рублей.
Пара ведет переговоры с одним из российских футбольных клубов. Одно из условий сделки – Инстасамка вместе с супругом будут отвечать за трансферную политику команды.
Moneyken занимался в футбольной академии «Чертаново» с трех до двенадцати лет. Еропкин был в заявке «Чертаново Медиа» на Кубок Надежды им. Отара Кушанашвили, в котором принимали участие команды, не попавшие в Winline Кубок Медиалиги.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости