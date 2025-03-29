Инстасамка и ее муж Moneyken покупают футбольный клуб. Они будут отвечать за трансферы (Mash)

Певица Инстасамка и ее муж Олег Еропкин хотят купить футбольный клуб.

По информации телеграм-канала «Mash на спорте» певица Инстасамка и ее муж Олег Moneyken (Олег Еропкин) планируют купить футбольный клуб. Возможная сумма сделки – в районе 300 млн рублей.

Пара ведет переговоры с одним из российских футбольных клубов. Одно из условий сделки – Инстасамка вместе с супругом будут отвечать за трансферную политику команды.

Moneyken занимался в футбольной академии «Чертаново» с трех до двенадцати лет. Еропкин был в заявке «Чертаново Медиа » на Кубок Надежды им. Отара Кушанашвили , в котором принимали участие команды, не попавшие в Winline Кубок Медиалиги .