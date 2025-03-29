42-летняя Кайса Мякяряйнен выиграла спринт на чемпионате Финляндии по биатлону

Биатлонистка Кайса Мякяряйнен выиграла спринт на чемпионате Финляндии.

Гонка проходила в Контиолахти с участием 30 спортсменок. Мякяряйнен более чем на минуту опередила Суви Минккинен , которая в нынешнем сезоне стала 7-й в общем зачете Кубка мира и завоевала бронзу ЧМ в спринте.

Мякяряйнен 42 года, она победитель чемпионата мира-2011, трехкратный обладатель Большого хрустального глобуса. Она завершила профессиональную карьеру в 2020-м.

Чемпионат Финляндии

Контиолахти

1. Кайса Мякяряйнен – 22.27,5 (0)

2. Соня Лейнамо – 43,7 (2)

3. Суви Минккинен – 1.16,9 (2)

4. София Йоронен – 3.51,2 (4)

5. Лидия Райнио – 4.22,0 (2)

6. Ребекка Санднес – 4.56,6 (5)

Мякяряйнен считает успешным сезон для финнов: «Не думаю, что кто-то ожидал столько подиумов. Если Минккинен подтянет ход, то будет претендентом на олимпийские медали»