42-летняя Кайса Мякяряйнен выиграла спринт на чемпионате Финляндии по биатлону
Биатлонистка Кайса Мякяряйнен выиграла спринт на чемпионате Финляндии.
Гонка проходила в Контиолахти с участием 30 спортсменок. Мякяряйнен более чем на минуту опередила Суви Минккинен, которая в нынешнем сезоне стала 7-й в общем зачете Кубка мира и завоевала бронзу ЧМ в спринте.
Мякяряйнен 42 года, она победитель чемпионата мира-2011, трехкратный обладатель Большого хрустального глобуса. Она завершила профессиональную карьеру в 2020-м.
Чемпионат Финляндии
Контиолахти
1. Кайса Мякяряйнен – 22.27,5 (0)
2. Соня Лейнамо – 43,7 (2)
3. Суви Минккинен – 1.16,9 (2)
4. София Йоронен – 3.51,2 (4)
5. Лидия Райнио – 4.22,0 (2)
6. Ребекка Санднес – 4.56,6 (5)
Мякяряйнен считает успешным сезон для финнов: «Не думаю, что кто-то ожидал столько подиумов. Если Минккинен подтянет ход, то будет претендентом на олимпийские медали»
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