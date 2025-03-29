33

42-летняя Кайса Мякяряйнен выиграла спринт на чемпионате Финляндии по биатлону

Биатлонистка Кайса Мякяряйнен выиграла спринт на чемпионате Финляндии.

Гонка проходила в Контиолахти с участием 30 спортсменок. Мякяряйнен более чем на минуту опередила Суви Минккинен, которая в нынешнем сезоне стала 7-й в общем зачете Кубка мира и завоевала бронзу ЧМ в спринте.

Мякяряйнен 42 года, она победитель чемпионата мира-2011, трехкратный обладатель Большого хрустального глобуса. Она завершила профессиональную карьеру в 2020-м.

Чемпионат Финляндии

Контиолахти

1. Кайса Мякяряйнен – 22.27,5 (0)

2. Соня Лейнамо – 43,7 (2)

3. Суви Минккинен – 1.16,9 (2)

4. София Йоронен – 3.51,2 (4)

5. Лидия Райнио – 4.22,0 (2)

6. Ребекка Санднес – 4.56,6 (5)

Мякяряйнен считает успешным сезон для финнов: «Не думаю, что кто-то ожидал столько подиумов. Если Минккинен подтянет ход, то будет претендентом на олимпийские медали»

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
чемпионат Финляндии
logoсборная Финляндии жен
logoКайса Мякяряйнен
результаты
logoСуви Минккинен
спринт (жен)
logoСоня Лейнамо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Хейденберг победили в масс-стартах, Нелин и Эльвира Оберг – 2-е, Ханна Оберг – 4-я
сегодня, 14:39
Дмитрий Лазовский: «В России высокая конкуренция, мне комфортно здесь участвовать в соревнованиях. Российские старты заменяют международные»
3сегодня, 11:54
❄️ Чемпионат России. Команда Логинова и Поварницына победила в эстафете, команда Смольского и Лазовского – 2-я, команда Коновалова и Бажина – 3-я
231сегодня, 10:41
Виктор Майгуров: «Предполагаем, что старшие тренеры Шашилов и Каминский сохранят свои позиции»
3сегодня, 10:01
Виктор Майгуров: «Начинаем следующий сезон в конце ноября. Количество гонок уменьшится примерно на пять‑шесть»
2сегодня, 09:10
Кристина Резцова: «Будем считать, что я талисман команды, хоть и пощекотала всем нервишки»
сегодня, 08:59
Наталия Шевченко: «Это, наверное, самая тяжелая гонка в моей жизни. На стрельбе стоя были сильные порывы ветра»
1сегодня, 08:22
❄️ Чемпионат России. Команда Халили и Резцовой выиграла эстафету, команда Мироновой и Дербушевой – 2-я, команда Солы и Смольской – 3-я
232сегодня, 08:08
Серохвостов, Латыпов, Халили, Сливко и Резцова попали в расширенный список кандидатов в сборную России на сезон-2025/26
11сегодня, 06:57
Чемпионат Норвегии. Киркеэйде и Аспенес выиграли спринты, Лагрейд – 2-й, Кристиансен – 43-й
6вчера, 20:40
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
20 минут назад
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
сегодня, 14:29
Татьяна Акимова взяла паузу в спортивной карьере
1526 марта, 15:49
«Хочу, чтобы моих ошибок не повторяли. Я призываю избегать «штрафных кругов» во всех смыслах». Спортивный журналист Круглов о проблемах с алкоголем
124 марта, 08:28
Компания Fischer подарила именные лыжи братьям Бо
223 марта, 16:16Фото
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Лагрейд выиграл, Перро – 2-й, Фийон-Майе – 3-й
523 марта, 15:56
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Пройс победила, Эльвира Оберг – 2-я, Жанмонно – 3-я
123 марта, 13:32
Совладелец компании «Технониколь»: «Не так давно думал: что делать спортсменам после карьеры? Безусловный плюс у них один — дисциплина. При этом они плохо социализированы, у них нет профессии»
518 марта, 12:17
Расписание восьмого этапа Кубка IBU в Отепя
15 марта, 06:10
Первенство России среди юниоров. Команды Метели и Коновалова победили в эстафетах
113 марта, 18:07