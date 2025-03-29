СКА проиграл 7 из 8 матчей с «Динамо» в текущем сезоне – 5 в регулярке и 2 в Кубке Гагарина
СКА проиграл 7 из 8 матчей с «Динамо» в текущем сезоне КХЛ.
Команда под руководством Романа Ротенберга потерпела поражение от бело-голубых (1:2 ОТ) во 2-м матче первого раунда Кубка Гагарина. Первая игра завершилась со счетом 3:1 в пользу московской команды.
В Фонбет Чемпионате КХЛ «Динамо» обыграло СКА в 5 из 6 матчей. Все победы были одержаны в основное время.
У петербургского клуба одна победа над командой тренера Алексея Кудашова в этом сезоне – в гостях со счетом 4:3 ОТ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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