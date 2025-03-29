СКА проиграл 7 из 8 матчей с «Динамо» в текущем сезоне – 5 в регулярке и 2 в Кубке Гагарина

СКА проиграл 7 из 8 матчей с «Динамо» в текущем сезоне КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга потерпела поражение от бело-голубых (1:2 ОТ) во 2-м матче первого раунда Кубка Гагарина. Первая игра завершилась со счетом 3:1 в пользу московской команды.

В Фонбет Чемпионате КХЛ «Динамо » обыграло СКА в 5 из 6 матчей. Все победы были одержаны в основное время.

У петербургского клуба одна победа над командой тренера Алексея Кудашова в этом сезоне – в гостях со счетом 4:3 ОТ.