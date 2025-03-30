Мбаппе забил 33 гола в дебютном сезоне за «Реал» – как Роналду. Португалец провел на 10 матчей меньше
Килиан Мбаппе догнал Криштиану Роналду по числу голов в 1-м сезоне за «Реал».
Французский нападающий сделал дубль в игре против «Леганеса» в 29-м туре Ла Лиги (3:2). Это 32-й и 33-й голы Мбаппе в составе мадридской команды.
Криштиану Роналду тоже забил 33 мяча в дебютном сезоне за «Реал». При этом португалец провел на 10 матчей меньше (35 против 45).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Педро Мартина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости