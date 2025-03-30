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Мбаппе забил 33 гола в дебютном сезоне за «Реал» – как Роналду. Португалец провел на 10 матчей меньше

Килиан Мбаппе догнал Криштиану Роналду по числу голов в 1-м сезоне за «Реал».

Французский нападающий сделал дубль в игре против «Леганеса» в 29-м туре Ла Лиги (3:2). Это 32-й и 33-й голы Мбаппе в составе мадридской команды. 

Криштиану Роналду тоже забил 33 мяча в дебютном сезоне за «Реал». При этом португалец провел на 10 матчей меньше (35 против 45). 

С подробной статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Педро Мартина
logoЛа Лига
logoКриштиану Роналду
logoКилиан Мбаппе
logoЛеганес
logoРеал Мадрид
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