ЦСКА выиграл 4 матча подряд. Дальше – дерби с «Динамо»
ЦСКА одержал 4-ю победу подряд.
Команда Марко Николича обыграла махачкалинское «Динамо» в 22-м туре Мир РПЛ со счетом 2:0.
Ранее армейцы победили «Химки» (1:0) и «Акрон» (2:1) в чемпионате, а также московское «Динамо» в Фонбет Кубке России (2:1).
6 апреля ЦСКА встретится с московским «Динамо» в рамках 23-го тура Премьер-лиги.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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