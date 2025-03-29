ЦСКА выиграл 4 матча подряд. Дальше – дерби с «Динамо»

ЦСКА одержал 4-ю победу подряд.

Команда Марко Николича обыграла махачкалинское «Динамо» в 22-м туре Мир РПЛ со счетом 2:0.

Ранее армейцы победили «Химки» (1:0) и «Акрон» (2:1) в чемпионате, а также московское «Динамо » в Фонбет Кубке России (2:1).

6 апреля ЦСКА встретится с московским «Динамо» в рамках 23-го тура Премьер-лиги.