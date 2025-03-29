Долженков об ударах по рукам Тирни: «Меня провоцировали весь матч, этот канадец – в том числе. Я слышал оскорбления, провокации и грубые слова. Никого не хотел обидеть»
Кирилл Долженков связал с провокациями удары по рукам Криса Тирни.
ЦСКА проиграл минскому «Динамо» (3:5, 0-2) во втором матче первого раунда серии Кубка Гагарина.
За три секунды до завершения третьего периода нападающий ЦСКА несколько раз ударил клюшкой нападающего Криса Тирни на вбрасывании. Долженков получил 5+20 – дисциплинарный штраф до конца матча.
«Меня весь матч провоцировали, в том числе этот канадец. Разумеется, я не мог не заступиться за свою команду ЦСКА.
Всю встречу я слышал оскорбления, провокации и постоянные грубые слова в адрес наших игроков и в свой адрес. Видимо, эти слова не попали на камеру, в отличие от моих эмоций.
Это плей-офф. Я ни в коем случае никого не хотел обидеть: ни соперника, ни КХЛ», – сказал Кирилл Долженков.
Грязь в плей-офф КХЛ: игрок ЦСКА жестоко избил соперника клюшкой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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