Долженков об ударах по рукам Тирни: «Меня провоцировали весь матч, этот канадец – в том числе. Я слышал оскорбления, провокации и грубые слова. Никого не хотел обидеть»

Кирилл Долженков связал с провокациями удары по рукам Криса Тирни.

ЦСКА проиграл минскому «Динамо » (3:5, 0-2) во втором матче первого раунда серии Кубка Гагарина.

За три секунды до завершения третьего периода нападающий ЦСКА несколько раз ударил клюшкой нападающего Криса Тирни на вбрасывании. Долженков получил 5+20 – дисциплинарный штраф до конца матча.

«Меня весь матч провоцировали, в том числе этот канадец. Разумеется, я не мог не заступиться за свою команду ЦСКА.

Всю встречу я слышал оскорбления, провокации и постоянные грубые слова в адрес наших игроков и в свой адрес. Видимо, эти слова не попали на камеру, в отличие от моих эмоций.

Это плей-офф. Я ни в коем случае никого не хотел обидеть: ни соперника, ни КХЛ», – сказал Кирилл Долженков .

Грязь в плей-офф КХЛ: игрок ЦСКА жестоко избил соперника клюшкой

Во что превратился ЦСКА?