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Малинин прыгнул четверной аксель, но остался без каскада в произвольной на чемпионате мира

Илья Малинин прыгнул 6 четверных прыжков в произвольной на ЧМ-2025.

Американский фигурист чисто исполнил четверной флип, затем прыгнул четверной аксель с недокрутом в четверть, сольные четверные лутц и риттбергер.

Затем Малинин сделал бабочку на лутце и остался без каскада.

Прыжковую часть программы он закончил каскадом четверной тулуп (недокрут в четверть) – ойлер – тройной сальхов и секвенцией четверной сальхов – тройной аксель.

В конце проката фигурист прыгнул сальто.

За технику Малинин получил 116,91 балла. Он лучший в произвольной программе – 208,15, а также по сумме двух программ – 318,56.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’‘
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