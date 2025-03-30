Малинин прыгнул четверной аксель, но остался без каскада в произвольной на чемпионате мира
Илья Малинин прыгнул 6 четверных прыжков в произвольной на ЧМ-2025.
Американский фигурист чисто исполнил четверной флип, затем прыгнул четверной аксель с недокрутом в четверть, сольные четверные лутц и риттбергер.
Затем Малинин сделал бабочку на лутце и остался без каскада.
Прыжковую часть программы он закончил каскадом четверной тулуп (недокрут в четверть) – ойлер – тройной сальхов и секвенцией четверной сальхов – тройной аксель.
В конце проката фигурист прыгнул сальто.
За технику Малинин получил 116,91 балла. Он лучший в произвольной программе – 208,15, а также по сумме двух программ – 318,56.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’‘
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