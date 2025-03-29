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Чемпионат мира по фигурному катанию-2025. Чок и Бейтс, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Гиньяр и Фаббри, Дэвис и Смолкин выступят с произвольными танцами

Дуэт Мэдисон Чок – Эван Бейтс покажет произвольный танец на ЧМ-2025 в Бостоне.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2025

Бостон, США

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 20:30 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko. 

Первая разминка

1. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)

2. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада)

3. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) 

4. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) 

5. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)

Вторая разминка

6. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)

7. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)

8. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)

9. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) 

10. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) 

Третья разминка

11. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) 

12. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)

13. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) 

14. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США)

15. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)

Четвертая разминка

16. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) 

17. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

18. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) 

19. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

20. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

Положение после ритм-танца

1. Мэдисон ЧокЭван Бейтс (США) – 90,18

2. Пайпер ГиллесПоль Пуарье (Канада) – 86,44

3. Лайла ФирЛьюис Гибсон (Великобритания) – 83,86

4. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 83,04

5. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) – 81,77

6. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 81,51

7. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США) – 77,51

8. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 77,21

9. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 76,74

10. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 74,49

11. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 73,98

12. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 73,35

13. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 73,29

14. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 73,22

15. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 72,62

16. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 72,04

17. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 70,98

18. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 69,84

19. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада) – 68,95

20. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 68,09

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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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