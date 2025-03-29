Чемпионат мира по фигурному катанию-2025. Чок и Бейтс, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Гиньяр и Фаббри, Дэвис и Смолкин выступят с произвольными танцами
Чемпионат мира по фигурному катанию-2025
Бостон, США
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 20:30 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.
Первая разминка
1. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)
2. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада)
3. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)
4. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)
5. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)
Вторая разминка
6. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)
7. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)
8. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)
9. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)
10. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)
Третья разминка
11. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)
12. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
13. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)
14. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США)
15. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)
Четвертая разминка
16. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)
17. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
18. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
19. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
20. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
Положение после ритм-танца
1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 90,18
2. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 86,44
3. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 83,86
4. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 83,04
5. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) – 81,77
6. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 81,51
7. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США) – 77,51
8. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 77,21
9. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 76,74
10. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 74,49
11. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 73,98
12. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 73,35
13. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 73,29
14. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 73,22
15. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 72,62
16. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 72,04
17. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 70,98
18. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 69,84
19. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада) – 68,95
20. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 68,09
Выиграйте толстовку из коллекции Туктамышевой и открытку с ее автографом!
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий