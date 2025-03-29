НБА. «Оклахома» примет «Индиану», «Лейкерс» сыграют с «Мемфисом» в гостях и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.

Лидер чемпионата «Оклахома», одержавшая 8 побед подряд, примет на своей площадке «Индиану», «Лейкерс » сыграют с «Мемфисом » в гостях. НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.