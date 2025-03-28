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  • Победа «Барсы», апелляция Валиевой, СКА стартовал с поражения в плей-офф, новые ракурсы гола Мартинса от РФС, «Филадельфия» уволила Тортореллу, Цунода вместо Лоусона и другие новости
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Победа «Барсы», апелляция Валиевой, СКА стартовал с поражения в плей-офф, новые ракурсы гола Мартинса от РФС, «Филадельфия» уволила Тортореллу, Цунода вместо Лоусона и другие новости

1. НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Миннесоте» (2:4), Александр Овечкин остался без очков впервые за 6 матчей, а после игры собрал команду, чтобы обменяться рукопожатиями с завершающим карьеру Марком-Андре Флери – своим старым соперником.

«Филадельфия» победила «Монреаль» (6:4) в первом матче после увольнения главного тренера Джона Тортореллы и завершила серию поражений из 6 матчей, Мичков набрал 3 (2+1) очка. «Тампа» разнесла «Юту» (8:0), Кучеров набрал 4 (1+3) очка, Василевский сделал 6-й шатаут в сезоне. Все результаты дня – здесь

2. «Барселона» разгромила «Осасуну» в перенесенном матче – 3:0! Левандовски забил, выйдя на замену, Ольмо реализовал пенальти со второй попытки. Команда Ханси Флика не проигрывает 19 матчей (16 побед, 3 ничьих) и лидирует в Ла Лиге, набрав 63 очка. «Реал» отстает на 3 балла, «Атлетико» – на 7.

3. Кубок Гагарина. СКА проиграл «Динамо» Москва в 1-м матче серии, «Локомотив» был сильнее «Торпедо», «Салават» разгромил «Сибирь», «Трактор» уступил «Адмиралу». Роману Ротенбергу подарили книгу «Сын полка» в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

4. РФС с трех ракурсов показал отсутствие офсайда у Мартинса при победном голе в матче «Спартак» – «Зенит».

5. Защита Камилы Валиевой подала апелляцию в Федеральный суд Швейцарии, обвинив WADA в «процессуальном мошенничестве».

6. Чемпионат мира по фигурному катанию-2025. Малинин лидирует после короткой программы, Кагияма – 2-й, Шайдоров – 3-й.

У пар короткую программу выиграли Рику Миура и Рюичи Кихара, Конти и Мачии – 2-е, Хазе и Володин – 3-и, Метелкина и Берулава – 4-е.

7. Александр Корнев выиграл гонку преследования на чемпионате России по биатлону, Халили – 2-й, Бажин – 3-й, Логинов – 4-й, Серохвостов – 8-й. Елизавета Каплина победила в женским пасьюте, Резцова – 2-я, Плюснина – 3-я.

8. Пилот Юки Цунода заменил Лиама Лоусона в «Ред Булл» и стал напарником Макса Ферстаппена.

9. УЕФА открыл дело против Мбаппе, Винисиуса, Рюдигера и Себальоса. Футболистов «Реала» могут наказать за непристойное поведение в матче ЛЧ с «Атлетико».

10. Jogel представил первые российские бутсы для профессиональных футболистов, дизайн вдохновлен гоночными автомобилями. Хавбек ЦСКА Иван Обляков поучаствовал в презентации: «Я готов в них играть».

11. Чистая прибыль КХЛ за 2024-й – 1,86 млрд рублей. Выручка от рекламы составила 2,93 млрд рублей, от прав на трансляции – 1,04 млрд.

12. НБА. Попадание Гидди с центра площадки принесло «Чикаго» победу над «Лейкерс», «Даллас» обыграл «Орландо» и другие результаты.

13. Матч «Ахмат» – «Спартак» обслужит Казарцев, игру «Зенита» и «Рубина» – Кукуян, «Краснодара» и «Факела» – Карасев и другие назначения на 22-й тур Мир РПЛ.

14. Гвардиола – самый высокооплачиваемый тренер АПЛ с зарплатой 1,98 млн евро в месяц. Артета зарабатывает 1,48 млн, Мойес – 1,23, согласно рейтингу L’Equipe. Симеоне – лидирует в Ла Лиге с окладом 2,17 млн евро в месяц. Анчелотти получает 910 тысяч евро, Флик – 830. 

15. «Зенит» пригласил Дзюбу, Денисова и других экс-игроков на празднование 100-летия клуба.

Цитаты дня.

Отец Глушенкова о Максиме: «Со «Спартаком» сыграл, как попросили: принимать мячи между линиями, но доставки не было. Опорники заточены на разрушение, четыре защитника – кем атаковать?»

Муту об употреблении кокаина: «Худшее решение, которое я мог принять. Мне было одиноко и грустно, но это меня не оправдывает. Этот урок сделал меня более зрелым человеком»

Валерий Карпин: «Только Месси может делать на поле все, что хочет. Даже Роналду, Винисиус и прочие должны подчинять себя работе в команде»

Артем Дзюба: «Всем кажется, что я всю карьеру со всеми ссорился, – но я просто говорил то, что думаю. Могу ехать на негативе, но это не основной источник энергии»

Дюков об админресурсе «Зенита»: «Назовите сезон, конкретные матчи, когда судейство было явно в их пользу? Не вижу помощи какой-либо команде или заговора против кого-либо»

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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