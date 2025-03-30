НХЛ. «Филадельфия» победила «Баффало», «Тампа» обыграла «Айлендерс», «Колорадо» уступил «Сент-Луису», «Рейнджерс» проведут матч с «Сан-Хосе»
«Тампа» обыграла «Айлендерс» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
«Миннесота» проиграла «Нью-Джерси» (2:5), «Нэшвилл» – «Вегасу» (1:3), «Коламбус» проводит матч с «Оттавой».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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