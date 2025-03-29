Кубок Гагарина. «Динамо» примет СКА, «Трактор» против «Адмирала», «Салават Юлаев» сыграет с «Сибирью», «Локомотив» – «Торпедо»
«Динамо» примет СКА во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
«Трактор» встретится с «Адмиралом», «Салават Юлаев» сыграет с «Адмиралом», «Локомотив» против «Торпедо».
Первый раунд
Счет в серии: 0-1
Счет в серии: 1-0
Счет в серии: 1-0
Счет в серии: 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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