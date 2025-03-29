Кубок Гагарина. «Динамо» примет СКА, «Трактор» против «Адмирала», «Салават Юлаев» сыграет с «Сибирью», «Локомотив» – «Торпедо»

«Динамо» примет СКА во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

«Трактор » встретится с «Адмиралом », «Салават Юлаев » сыграет с «Адмиралом», «Локомотив » против «Торпедо ».

Кубок Гагарина

Первый раунд

Счет в серии: 0-1

Счет в серии: 1-0

Счет в серии: 1-0

Счет в серии: 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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