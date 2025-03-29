Американцы Чок и Бейтс третий раз подряд выиграли ЧМ в танцах на льду
Американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс третий раз подряд выиграли чемпионат мира в танцах на льду.
Сегодня дуэт завоевал золото на турнире в Бостоне, набрав 222,06 балла в сумме. Вторыми стали канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (216,54), третьими – британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (207,11).
Ранее Чок и Бейтс уже побеждали на ЧМ в 2023 и 2024 годах, а также были серебряными (2015) и бронзовыми призерами (2016, 2022).
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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