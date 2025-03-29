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Американцы Чок и Бейтс третий раз подряд выиграли ЧМ в танцах на льду

Американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс третий раз подряд выиграли чемпионат мира в танцах на льду.

Сегодня дуэт завоевал золото на турнире в Бостоне, набрав 222,06 балла в сумме. Вторыми стали канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (216,54), третьими – британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (207,11).

Ранее Чок и Бейтс уже побеждали на ЧМ в 2023 и 2024 годах, а также были серебряными (2015) и бронзовыми призерами (2016, 2022).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoЭван Бейтс
logoМэдисон Чок
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logoчемпионат мира по фигурному катанию
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