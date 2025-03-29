Чемпионат России. Эстафета. Команды Логинова и Поварницына, Смольского и Лазовского, Томшина и Бажина выступят в гонке
Гонка пройдет 29 марта.
Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону
Ханты-Мансийск
Эстафета, мужчины
Начало – 12:30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ.
Старт-лист
1. Тюменская область-1 (Вадим Истамгулов, Александр Поварницын, Александр Логинов, Михаил Бурундуков)
2. ХМАО-Югра-1 (Дмитрий Иванов, Алексей Вагин, Тимофей Грехов, Никита Поршнев)
3. Беларусь-1 (Никита Лобастов, Антон Смольский, Павел Белько, Дмитрий Лазовский)
4. Беларусь-2 (Илья Авсеенко, Максим Воробей, Степан Данилов, Иван Тулатин)
5. Новосибирская область-1 (Леонид Кульгускин, Олег Домичек, Александр Мозговой, Роман Еремин)
6. Башкортостан (Александр Бабчин, Антон Бабиков, Данила Матерков, Эраст Иманбаев)
7. Свердловская область (Михаил Стребко, Василий Томшин, Савелий Коновалов, Кирилл Бажин)
8. Московская область (Денис Иродов, Роман Сурнев, Кирилл Стрельцов, Алексей Зубарев)
9. Удмуртия (Егор Соломенников, Ильназ Мухамедзянов, Никита Пономарев, Александр Корнев)
10. УРФО-1 (Дмитрий Абашев, Егор Прокудин, Александр Бектуганов, Рустам Каюмов)
11. Красноярский край-1 (Роман Бойчевский, Евгений Сидоров, Андрей Коваленко, Данил Мальцев)
12. Татарстан (Евгений Емерхонов, Айдар Абдуллин, Никита Блинов, Нияз Таипов)
13. Санкт-Петербург-1 (Михаил Айкинский, Кирилл Владимиров, Павел Ляшок, Максим Цветков)...
19. Тюменская область-2 (Вячеслав Малеев, Андрей Вьюхин, Никита Малюгин, Владислав Петров).
Полный старт-лист – на сайте СБР.
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