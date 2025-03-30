«Реал» увеличил отрыв от «Атлетико» до 6 баллов и догнал «Барселону» по очкам в Ла Лиге. У каталонцев есть матч в запасе
«Реал» увеличил отрыв от «Атлетико».
В 29-м туре Ла Лиги «сливочные» одержали победу над «Леганесом» (3:2), а «матрасники» сыграли вничью с «Эспаньолом» (1:1).
Команда Карло Анчелотти занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 63 очка, и опережает «Атлетико» на 6 баллов. «Реал» сравнялся с лидирующей «Барселоной» по количеству очков, но уступает по дополнительным показателям. У каталонской команды также есть матч в запасе.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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