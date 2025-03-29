Мбаппе забил 21-й гол в сезоне Ла Лиги – «Леганесу» с пенальти. Больше только у Левандовского – 23

Килиан Мбаппе забил 21-й гол в сезоне Ла Лиги.

Нападающий «Реала » открыл счет в матче с «Леганесом » в 29-м туре чемпионата Испании (1:2, первый тайм), реализовав пенальти на 32-й минуте.

26-летний француз занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира. Его опережает только нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски с 23 голами.

Подробную статистику Мбаппе можно найти здесь .