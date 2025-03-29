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Девушка-маскот «Ман Сити» обвинила Холанда в нанесении травмы и подала жалобу в полицию. Эрлинг в шутку стукнул ее по затылку, у женщины болела голова после этого

Эрлинга Холанда обвинили в нанесении травмы маскоту.

Форвард «Ман Сити» в шутку нанес удар по затылку женщине, временно работавшей маскотом в клубе, перед матчем с «Саутгемптоном» в прошлом году. Изначально она подумала, что в нее случайно попал футбольный мяч, однако потом узнала, что это сделал Холанд.

Клуб провел расследование, не увидев в действиях норвежца злого умысла, прежде чем решил не продлевать контракт с работницей. Женщина, которая не хочет называть своего имени, подала жалобу в полицию, а также обвинила «Ман Сити» в покрывании Холанда.

Позируя для фото перед игрой с «Саутгемптоном» 26 октября, она почувствовала два удара по затылку. Уходя с поля, она спросила коллегу: «Что это меня ударило?» На что получила ответ: «Это был Эрлинг. Он ударил тебя сзади».

«Я была очень расстроена, плакала, голова гудела, и, кажется, я была в шоке. Позже я поняла, что он подошел ко мне сзади и ударил меня по голове, а затем навалился на мою голову», – сказал девушка.

Она рассказала об этом начальнику охраны «Сити», который якобы посмеялся над ситуацией, сказав: «По крайней мере, ты можешь сказать, что Эрлинг Холанд ударил тебя».

После инцидента женщине предложили пойти домой, но она продолжила работать. Позже ее вырвало, и она страдала от боли в шее и голове, прежде чем на следующий день ее осмотрел врач первой команды «Сити», который посоветовал ей отправиться в больницу.

Записи из больницы A&E Salford Royal подтвердили ее симптомы, хотя КТ не выявило никаких повреждений. Глава отдела безопасности «Сити» Пол Кеньон начал расследование и сказал женщине, что они посмотрят записи видеонаблюдения.

«Уверена, что Эрлинг извинился бы передо мной, если бы ему дали такую возможность. Но они просто хотели замять дело.

Я спросила, говорил ли кто-нибудь с Эрлингом, и мне сказали: «Нет, они не хотят его отвлекать». Я была оскорблена, поскольку я пострадавшая», – уверяет женщина.

Женщина также обратилась в полицию. Но там ей сообщили, что Холанд действовал без злого умысла.

Опубликовано: Sports
Источник: The Sun
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происшествия
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маскот
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