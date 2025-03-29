Депутат Матвейчев о празднике в честь Овечкина: «В России и так очень много выходных. Ожидаем подлостей – англосаксонские фанаты могут попытаться помешать рекорду»
Депутат Госдумы отказался объявлять выходной в день рекорда Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (889), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Ранее актриса и экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова предложила сделать день, когда Овечкин превзойдет Гретцки, национальным праздником.
«Господи, ну зачем уж выходным-то? Это будет слишком, у нас в России и так очень много выходных дней.
Конечно, вся страна следит, все очень волнуемся, потому что ожидаем всяких подлостей, какие-то англосаксонские фанаты могут попытаться помешать исполнению этого рекорда», – заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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