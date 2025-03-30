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Майами (WTA). Финал. Соболенко обыгрывает Пегулу

Арина Соболенко играет с Джессикой Пегулой в финале турнира в Майами.

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Miami Open

Майами, США

18 – 30 марта 2025

WTA 1000

Призовой фонд – 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Финал

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoАрина Соболенко
logoДжессика Пегула
результаты
logoMiami Open
logoWTA
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