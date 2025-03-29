«Динамо» обыграло СКА благодаря голу Гусева в овертайме – 2:1. Команда Ротенберга уступает 0-2 в серии Кубка Гагарина
«Динамо» обыграло СКА (2:1 ОТ) во втором матче серии Кубка Гагарина.
Спортс’’ проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
Иван Демидов открыл счет на 11-й минуте, но Артем Чернов спустя 8 минут сравнял. Основное время завершилось вничью, в овертайме бросок Никиты Гусева стал решающим – 2:1.
Команда тренера Алексея Кудашова одержала победу в первом матче серии со счетом 3:1.
Счет в серии: 2-0
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости