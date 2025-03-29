«Динамо» обыграло СКА благодаря голу Гусева в овертайме – 2:1. Команда Ротенберга уступает 0-2 в серии Кубка Гагарина

«Динамо» обыграло СКА (2:1 ОТ) во втором матче серии Кубка Гагарина.

Спортс’’ проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Иван Демидов открыл счет на 11-й минуте, но Артем Чернов спустя 8 минут сравнял. Основное время завершилось вничью, в овертайме бросок Никиты Гусева стал решающим – 2:1.

Команда тренера Алексея Кудашова одержала победу в первом матче серии со счетом 3:1.

Счет в серии: 2-0

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