Сафин будет тренером Рублева во время грунтового сезона

Андрей Рублев договорился о сотрудничестве с Маратом Сафиным, сообщает «Больше!».

Двукратный чемпион «Больших шлемов» войдет в команду Рублева на время грунтового сезона. Их первым совместным турниром станет «Мастерс» в Монте-Карло.

При этом Фернандо Висенте останется основным тренером Рублева.