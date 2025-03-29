Сафин будет тренером Рублева во время грунтового сезона
Андрей Рублев договорился о сотрудничестве с Маратом Сафиным, сообщает «Больше!».
Двукратный чемпион «Больших шлемов» войдет в команду Рублева на время грунтового сезона. Их первым совместным турниром станет «Мастерс» в Монте-Карло.
При этом Фернандо Висенте останется основным тренером Рублева.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: телеграм-канал «Больше!»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости