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  • ❄️ Чемпионат России. Команда Халили и Резцовой выиграла эстафету, команда Мироновой и Дербушевой – 2-я, команда Солы и Смольской – 3-я
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❄️ Чемпионат России. Команда Халили и Резцовой выиграла эстафету, команда Мироновой и Дербушевой – 2-я, команда Солы и Смольской – 3-я

Команда Халили и Резцова победила в эстафете на чемпионате России по биатлону.

Гонка прошла 29 марта.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону

Ханты-Мансийск

Женщины

Эстафета

1. Московская область-1 (Анастасия Зырянова, Полина Шевнина, Анастасия Халили, Кристина Резцова) – 1:17.36,7 (1+12)

2. Свердловская область (Наталия Шевченко, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Тамара Дербушева) – 9,5 (3+10)

3. Беларусь-1 (Анна Сола, Ксения Воробей, Ирина Шаклеина, Динара Смольская) – 40,2 (2+17)

4. ХМАО-Югра (Екатерина Суханова, Екатерина Мошкова, Владислава Гаврилова, Виктория Метеля) – 2.11,5 (1+8)

5. Тюменская область (Ульяна Нигматуллина, Анна Грухвина, Елизавета Фролова, Виктория Сливко) – 2.36,1 (1+14)

6. УРФО (Антонина Кирсанова, Инна Терещенко, Анастасия Шевченко, Полина Плюснина) – 2.47,0 (2+12)

7. Новосибирская область-1 (Ксения Караман, Кира Дюжева, Анастасия Киреева, Анастасия Гришина) – 6.24,3 (2+12)

8. Московская область-2 (Амина Иванова, Анастасия Зенова, Кристина Павлушина, Василиса Еремина) – 9.08,9 (2+14)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
чемпионат России
результаты
эстафета (жен)
Елизавета Каплина
Дарья Нетбай
Кира Дюжева
Владислава Гаврилова
Ульяна Черепанова
Карина Бахтина
Анастасия Зенова
Софья Цыплухина
Ксения Караман
Виктория Метеля
logoАнна Сола
Инна Терещенко
Василиса Марусова
Екатерина Носова
logoУльяна Нигматуллина (Кайшева)
Амина Иванова
Анастасия Киреева
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
logoСветлана Миронова
Тамара Дербушева (Воронина)
Илона Знакова
Полина Плюснина
logoЕкатерина Мошкова
Анастасия Айгильдина
Полина Шевнина
Кристина Павлушина
logoИрина Казакевич
logoАнна Грухвина
Анастасия Зырянова
logoАнастасия Халили (Гореева)
logoсборная России жен
logoВиктория Сливко
logoКристина Резцова
Екатерина Суханова
Ксения Воробей (Шнейдер)
Елизавета Фролова
Анастасия Гришина
logoЕвгения Турикова (Павлова)
logoДинара Смольская (Алимбекова)
Антонина Кирсанова
logoсборная Беларуси жен
logoИрина Кручинкина-Шаклеина
logoАнастасия Шевченко
сборная ХМАО-Югры жен
сборная Тюменской области жен
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