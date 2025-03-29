❄️ Чемпионат России. Команда Халили и Резцовой выиграла эстафету, команда Мироновой и Дербушевой – 2-я, команда Солы и Смольской – 3-я

Команда Халили и Резцова победила в эстафете на чемпионате России по биатлону.

Гонка прошла 29 марта. Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону Ханты-Мансийск Женщины Эстафета 1. Московская область-1 (Анастасия Зырянова, Полина Шевнина, Анастасия Халили, Кристина Резцова) – 1:17.36,7 (1+12) 2. Свердловская область (Наталия Шевченко, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Тамара Дербушева) – 9,5 (3+10) 3. Беларусь-1 (Анна Сола, Ксения Воробей, Ирина Шаклеина, Динара Смольская) – 40,2 (2+17) 4. ХМАО-Югра (Екатерина Суханова, Екатерина Мошкова, Владислава Гаврилова, Виктория Метеля) – 2.11,5 (1+8) 5. Тюменская область (Ульяна Нигматуллина, Анна Грухвина, Елизавета Фролова, Виктория Сливко) – 2.36,1 (1+14) 6. УРФО (Антонина Кирсанова, Инна Терещенко, Анастасия Шевченко, Полина Плюснина) – 2.47,0 (2+12) 7. Новосибирская область-1 (Ксения Караман, Кира Дюжева, Анастасия Киреева, Анастасия Гришина) – 6.24,3 (2+12) 8. Московская область-2 (Амина Иванова, Анастасия Зенова, Кристина Павлушина, Василиса Еремина) – 9.08,9 (2+14)