❄️ Чемпионат России. Команда Халили и Резцовой выиграла эстафету, команда Мироновой и Дербушевой – 2-я, команда Солы и Смольской – 3-я
Гонка прошла 29 марта.
Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону
Ханты-Мансийск
Женщины
Эстафета
1. Московская область-1 (Анастасия Зырянова, Полина Шевнина, Анастасия Халили, Кристина Резцова) – 1:17.36,7 (1+12)
2. Свердловская область (Наталия Шевченко, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Тамара Дербушева) – 9,5 (3+10)
3. Беларусь-1 (Анна Сола, Ксения Воробей, Ирина Шаклеина, Динара Смольская) – 40,2 (2+17)
4. ХМАО-Югра (Екатерина Суханова, Екатерина Мошкова, Владислава Гаврилова, Виктория Метеля) – 2.11,5 (1+8)
5. Тюменская область (Ульяна Нигматуллина, Анна Грухвина, Елизавета Фролова, Виктория Сливко) – 2.36,1 (1+14)
6. УРФО (Антонина Кирсанова, Инна Терещенко, Анастасия Шевченко, Полина Плюснина) – 2.47,0 (2+12)
7. Новосибирская область-1 (Ксения Караман, Кира Дюжева, Анастасия Киреева, Анастасия Гришина) – 6.24,3 (2+12)
8. Московская область-2 (Амина Иванова, Анастасия Зенова, Кристина Павлушина, Василиса Еремина) – 9.08,9 (2+14)
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