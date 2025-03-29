Американский клуб может появиться в КХЛ: «Команда может базироваться в условном Подольске. Набрать американцев и канадцев из Европы не составит труда» («Матч ТВ»)
В КХЛ может появиться американский клуб.
Об этом сообщает «Матч ТВ».
«Американский клуб может появиться в КХЛ на волне новой дружбы с США.
Как произошло с российско‑китайскими отношениями, когда появился «Куньлунь», который теперь базируется в Мытищах.
Нужен сильный управленец или инвестор. Команда может базироваться в условном Подольске, а набрать состав из американцев и канадцев, выступающих в Европе, не составит большого труда.
Проблем со стороны Международной федерации хоккея не будет, потому что КХЛ теперь не зависит от ИИХФ.
Пока этот вариант в лиге не обсуждается. Но исключать его нельзя. Для этого нужно политическое волеизъявление», – сообщил «Матч ТВ» источник из КХЛ, приближенный к ситуации.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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