Американский клуб может появиться в КХЛ: «Команда может базироваться в условном Подольске. Набрать американцев и канадцев из Европы не составит труда» («Матч ТВ»)

В КХЛ может появиться американский клуб.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Американский клуб может появиться в КХЛ на волне новой дружбы с США.

Как произошло с российско‑китайскими отношениями, когда появился «Куньлунь », который теперь базируется в Мытищах.

Нужен сильный управленец или инвестор. Команда может базироваться в условном Подольске, а набрать состав из американцев и канадцев, выступающих в Европе, не составит большого труда.

Проблем со стороны Международной федерации хоккея не будет, потому что КХЛ теперь не зависит от ИИХФ .

Пока этот вариант в лиге не обсуждается. Но исключать его нельзя. Для этого нужно политическое волеизъявление», – сообщил «Матч ТВ» источник из КХЛ, приближенный к ситуации.