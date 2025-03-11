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  • Россия сыграет с Гренадой, «Зенит» хочет отменить красную Вендела, Овечкин вернется в «Динамо», 927-й гол Роналду и другие новости
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Россия сыграет с Гренадой, «Зенит» хочет отменить красную Вендела, Овечкин вернется в «Динамо», 927-й гол Роналду и другие новости

1. «Зенит» подаст заявление в КДК РФС с просьбой отменить дисквалификацию Вендела, клуб собрал доказательства оскорблений в адрес бразильца. Петербуржцы показали, как полузащитник сразу после удаления сообщил тренерам команды о расизме в Воронеже: «Они показывали мне обезьяньи жесты. Это нормально?»

В свою очередь «Факел» поддержал Сергея Божина на фоне обвинений в расизме: «Мы отвергаем дискриминацию, но будем защищать партнера от голословных обвинений. Недоролик, где непонятно кто, кому и что произносит – абсурд». Сам россиянин тоже отрицает, что сказал «макака» в матче с «Зенитом»: «Игроки регулярно вступают в перепалки, эмоции зашкаливают. Я не говорил того, что мне приписывают – не позволю голословно себя обвинять».

2. «Автомобилист» дома проиграл ЦСКА (3:4) в первом матче на «УГМК-Арене», «Локомотив» победил «Северсталь» (3:0), «Ак Барс» на своей арене потерпел поражение от «Спартака» (3:5) и другие результаты дня в Фонбет Чемпионате КХЛ.

3. Сборная России сыграет с Гренадой (островное государство на юго-востоке Карибского моря, население – порядка 114 тысяч человек; 174-е место в рейтинге ФИФА) в Москве 19 марта. Александр Мостовой подумал, что это «название торгового центра, а не страны».

4. Глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер стал меньше участвовать в оперативной деятельности «Зенита». Бюджет клуба оценивается в 18 млрд рублей.

5. «Аль-Наср» Криштиану Роналду разгромил иранский «Эстегляль» (3:0) в ответном матче 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов. 40-летний португалец забил 927-й гол в карьере – паненкой с пенальти. Теперь у форварда больше голов после 30-летия, чем до – 464 против 463.

6. НХЛ. «Колорадо» обыграл «Чикаго» (3:0), Маккиннон стал 100-м игроком в истории лиги, набравшим 1000 очков. «Детройт» потерпел 6-е поражение подряд, уступив «Оттаве». Все результаты дня – здесь

Защитник «Флориды» Аарон Экблад отстранен на 20 матчей из-за провала допинг-теста. Игрок признал, что совершил ошибку при приеме препаратов для восстановления после травм. 

7. Индиан-Уэллс. Карен Хачанов проиграл Бену Шелтону в третьем круге, Карлос Алькарас прошел Дениса Шаповалова. 

У женщин Людмила Самсонова выбила Дарью Касаткину, Диана Шнайдер проиграла Белинде Бенчич, Полина Кудерметова уступила Сонай Картал. 

8. НБА. 35+18+8 от Йокича помогли «Денверу» обыграть «Оклахому» на выезде, «Бруклин» победил «Лейкерс» и другие результаты

9. Александр Овечкин заявил, что не подпишет новый контракт с «Вашингтоном», скорее всего, и вернется в «Динамо» через год, «если здоровье позволит».

10. Один из лидеров чемпионата России по хоккею с мячом «Байкал-Энергия» вышел из Суперлиги, «чтобы уделить больше внимания детскому спорту».

11. Российской гимнастке Виктории Листуновой отказали в нейтральном статусе из-за фотографии с парада на 9 мая, об этом рассказал чемпион России по спортивной гимнастике Даниел Маринов. Однако девушка участвовала в митинге «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa!» в Лужниках.

Цитаты дня:

Дмитрий Васильев: «Участие Большунова и других наших спортсменов не позволило бы Клэбо выиграть все шесть гонок ЧМ. Это понятно всему мировому лыжному спорту»

Дегтярев о назначении Губерниева советником: «Дмитрий хорошо разбирается в спорте, много знает и видит. У него большой опыт, дельные вещи подсказывает»

Овечкин поздравил Дзюбу с рекордом: «Артем, красавчик! Это отличное событие, которое вошло в историю российского футбола. Только вперед! Обнимаю»

Себастьян Феттель: «Шумахер – величайший в истории, даже если статистически это Хэмилтон. Льюис сломал множество стен, такие люди нужны»

Владислав Третьяк: «У нас арены лучше, чем в Канаде. И наши хоккеисты – лучшие в мире. Через спорт мы воспитываем патриотов России»

Ханс Ниманн: «Я самый популярный шахматист мира, двигаю этот спорт в массы. Миллионы людей узнали о шахматах благодаря мне»

Глава FIG: «Я потерял отца из‑за рака после бомбардировки Хиросимы. Но никто сейчас не имеет ничего против американского народа»

«Москва больше и намного чище Парижа!» Защитник «Ахмата» Гандри о городах

Уайт о турнире UFC в России: «Путин и Трамп должны разобраться с этим»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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