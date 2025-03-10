НБА. «Оклахома» снова сыграет с «Денвером», «Голден Стэйт» примет «Портленд» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут двенадцать матчей.

«Оклахома» и «Денвер » проведут вторую очную встречу. «Голден Стэйт » постарается продлить серию из 4 побед в матче с «Портлендом ». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.