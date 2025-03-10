Глава FIG: «Я потерял отца из‑за рака после бомбардировки Хиросимы. Но никто сейчас не имеет ничего против американского народа»

Глава Международной федерации гимнастики рассказал, почему посетил Россию.

Сегодня в Новогорске прошла встреча главы Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабе с членами сборных России по спортивной и художественной гимнастике. Ранее с официальным визитом он посещал Киев.

– Почему вы решили посетить и Украину, и Россию?

– Многие говорят, что спорт должен объединять мир. Но как это реально сделать?

Хочу рассказать вам вот что. Я сам потерял отца из‑за рака после бомбардировки Хиросимы. Тогда погибли 140 тысяч человек... Но никто сейчас не имеет ничего против американского народа.

Нам нужно время, нам нужно образовывать людей, говорить о необходимости мира. Мы должны встать между двумя сторонами и способствовать примирению. Вот почему я приехал в Москву, – сказал Ватанабе.