Глава FIG: «Я потерял отца из‑за рака после бомбардировки Хиросимы. Но никто сейчас не имеет ничего против американского народа»
Глава Международной федерации гимнастики рассказал, почему посетил Россию.
Сегодня в Новогорске прошла встреча главы Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабе с членами сборных России по спортивной и художественной гимнастике. Ранее с официальным визитом он посещал Киев.
– Почему вы решили посетить и Украину, и Россию?
– Многие говорят, что спорт должен объединять мир. Но как это реально сделать?
Хочу рассказать вам вот что. Я сам потерял отца из‑за рака после бомбардировки Хиросимы. Тогда погибли 140 тысяч человек... Но никто сейчас не имеет ничего против американского народа.
Нам нужно время, нам нужно образовывать людей, говорить о необходимости мира. Мы должны встать между двумя сторонами и способствовать примирению. Вот почему я приехал в Москву, – сказал Ватанабе.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Матч ТВ»
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