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Роналду забил 173 из 204 пенальти в карьере. У Месси 109 голов с точки при 140 попытках

Криштиану Роналду забил 173-й гол с пенальти.

Нападающий «Аль-Насра» реализовал 11-метровый в ответном матче с «Эстеглялем» в 1/8 финала Лиги чемпионов Азии (2:0, перерыв). 

Роналду реализовал 173-й пенальти в карьере. Всего он бил с точки 204 раза.

Для сравнения: у Лионеля Месси 109 голов с пенальти при 140 попытках.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: MessivsRonaldo.app
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