Роналду забил 173 из 204 пенальти в карьере. У Месси 109 голов с точки при 140 попытках

Криштиану Роналду забил 173-й гол с пенальти.

Нападающий «Аль-Насра » реализовал 11-метровый в ответном матче с «Эстеглялем » в 1/8 финала Лиги чемпионов Азии (2:0, перерыв).

Роналду реализовал 173-й пенальти в карьере. Всего он бил с точки 204 раза.

Для сравнения: у Лионеля Месси 109 голов с пенальти при 140 попытках.