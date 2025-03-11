НХЛ отстранила Экблада на 20 матчей из-за провала допинг-теста. Защитник «Флориды» признал, что совершил ошибку
Таким образом, 29-летний игрок «Пантерс» пропустит остаток регулярного чемпионата. Он сможет вернуться на лед не ранее третьего матча серии первого раунда плей-офф.
Согласно условиям коллективного соглашения, отстранение сопровождается обязательным направлением в программу по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами и поведенческими расстройствами.
Экблад стал первым игроком лиги с 2018 года, отстраненным за применение допинга. Тогда на такой же срок был дисквалифицирован защитник Нэйт Шмидт.
«Новость о том, что я провалил тест, стала шоком. Я совершил ошибку, приняв что-то, что помогло бы мне восстановиться после недавних травм, без предварительной консультации с медицинским персоналом.
Я подвел своих партнеров, организацию «Пантерс» и наших замечательных болельщиков. Я искренне сожалею об этом. Я беру на себя ответственность за свою ошибку и буду готов к возвращению в команду, когда закончится срок моего отстранения. Я усвоил тяжелый урок и не могу дождаться того момента, когда смогу вернуться», – сообщил канадец.
Первый номер драфта НХЛ-2014 провел 56 матчей в текущем сезоне и набрал 33 (3+30) очка при полезности «+11» и среднем времени на льду 23:31.
Всего в регулярках лиги у Экблада 732 игры и 380 (118+262) очков. В плей-офф – 64 игры и 20 (4+16) баллов. В прошлом году он выиграл Кубок Стэнли вместе с «Флоридой».
Срок действия контракта Аарона с кэпхитом 7,5 миллиона долларов истекает после завершения текущего сезона. Летом игрок может стать неограниченно свободным агентом.
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