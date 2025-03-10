Уайт – о турнире UFC в России: «Путин и Трамп должны разобраться с этим»
Дана Уайт ответил на вопрос о возможности проведения турнира UFC в России.
«Провести турнир в Москве или Санкт-Петербурге? Владимир Путин и Дональд Трамп должны разобраться с этим», – сказал президент UFC Дана Уайт.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал «Ушатайка»
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