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Уайт – о турнире UFC в России: «Путин и Трамп должны разобраться с этим»

Дана Уайт ответил на вопрос о возможности проведения турнира UFC в России.

«Провести турнир в Москве или Санкт-Петербурге? Владимир Путин и Дональд Трамп должны разобраться с этим», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Дана Уайт посетил церемонию инаугурации Дональда Трампа

Анкалаев отобрал пояс у Перейры – под свист фанатов в США и недовольное лицо Уайта

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал «Ушатайка»
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