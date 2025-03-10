Владислав Третьяк: «У нас арены лучше, чем в Канаде. И наши хоккеисты – лучшие в мире. Через спорт мы воспитываем патриотов России»
Владислав Третьяк заявил, что хоккейные арены в России лучше, чем в Канаде.
«Мы пришли к тому, что у нас хоккейные арены стали лучше, чем в Канаде. И наши хоккеисты – лучшие в мире.
Через спорт и хоккей мы воспитываем патриотов России», – заявил президент ФХР Владислав Третьяк.
Сегодня в Екатеринбурге прошла церемония открытия «УГМК-Арены». В первой игре на новой арене «Автомобилист» встречается с ЦСКА. Вместимость «УГМК-Арены» – более 12 тысяч человек.
Ранее новый стадион «Автомобилиста» освятил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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