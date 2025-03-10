Владислав Третьяк: «У нас арены лучше, чем в Канаде. И наши хоккеисты – лучшие в мире. Через спорт мы воспитываем патриотов России»

Владислав Третьяк заявил, что хоккейные арены в России лучше, чем в Канаде.

«Мы пришли к тому, что у нас хоккейные арены стали лучше, чем в Канаде. И наши хоккеисты – лучшие в мире.

Через спорт и хоккей мы воспитываем патриотов России», – заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

Сегодня в Екатеринбурге прошла церемония открытия «УГМК-Арены». В первой игре на новой арене «Автомобилист» встречается с ЦСКА. Вместимость «УГМК-Арены» – более 12 тысяч человек.

Ранее новый стадион «Автомобилиста» освятил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.