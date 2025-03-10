Дмитрий Васильев: «Участие Большунова и других наших спортсменов не позволило бы Клэбо выиграть все шесть гонок ЧМ. Это понятно всему мировому лыжному спорту»

Васильев считает, что российские лыжники помешали бы Клэбо взять все золото ЧМ.

На чемпионате мира в Тронхейме норвежец Йоханнес Клэбо завоевал золото в 6 гонках из 6. Он выиграл спринт, скиатлон, командный спринт, гонку с раздельным стартом, эстафету в составе сборной Норвегии и марафон.

«Я думаю, что участие в чемпионате мира Александра Большунова и других наших ведущих спортсменов не позволило бы Клэбо выиграть все шесть гонок. Это понятно, и не только нам, но и всему мировому лыжному спорту.

Если бы русские лыжники участвовали в соревнованиях, то они не позволили бы Клэбо и остальным норвежцам собрать такой урожай медалей. Ну, пусть они теперь радуются», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

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