«Детройт» проиграл 6 матчей подряд в основное время и отстает от зоны плей-офф на Востоке на 4 очка

«Детройт» проиграл 6 матчей подряд в основное время.

«Ред Уингс» уступили «Оттаве» (1:2) в регулярном чемпионате НХЛ при соотношении бросков в створ 49:23.

Поражение стало для команды под руководством Тодда Маклеллана шестым подряд (все – в основное время).

С 66 очками в 64 матчах «Детройт» отстает от зоны плей-офф на Востоке на 4 очка. В следующем матче клуб примет «Баффало» (12 марта, начало по московскому времени – 13 марта в 02:30).