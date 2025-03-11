«Детройт» проиграл 6 матчей подряд в основное время и отстает от зоны плей-офф на Востоке на 4 очка
«Детройт» проиграл 6 матчей подряд в основное время.
«Ред Уингс» уступили «Оттаве» (1:2) в регулярном чемпионате НХЛ при соотношении бросков в створ 49:23.
Поражение стало для команды под руководством Тодда Маклеллана шестым подряд (все – в основное время).
С 66 очками в 64 матчах «Детройт» отстает от зоны плей-офф на Востоке на 4 очка. В следующем матче клуб примет «Баффало» (12 марта, начало по московскому времени – 13 марта в 02:30).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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