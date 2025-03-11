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Овечкин не подпишет новый контракт с «Вашингтоном»: «Думаю, нет. Вернусь в «Динамо», скорее всего, если здоровье позволит»

Александр Овечкин заявил, что может вернуться в «Динамо» через год.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894). Овечкин является воспитанником московского «Динамо». 

– Один болельщик «Вашингтона» перед входом на арену сказал мне на днях, что мечтает, чтобы ты, побив рекорд и забив 900-й гол, подписал с «Вашингтоном» новый контракт и пошел на тысячу. Такое возможно?

– Думаю, нет.

– У тебя уже есть решение о том, что будет после следующего сезона, когда завершится действующий контракт? Возвращение в «Динамо»?

– Посмотрим. Скорее всего, да, в «Динамо». Если здоровье позволит. Тяжело сейчас загадывать на такой долгий срок, – сказал Александр Овечкин.

Текущий контракт Александра с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона-2025/26.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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