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Роналду забил 927-й гол в карьере – «Эстеглялю» с пенальти в азиатской ЛЧ

Криштиану Роналду забил 927-й гол в карьере.

Нападающий «Аль-Насра» реализовал пенальти в ответном матче с «Эстеглялем» в 1/8 финала Лиги чемпионов Азии (2:0, первый тайм). 

Роналду в течение карьеры забил 791 гол на клубном уровне и 135 в составе сборной Португалии.

Подробно со статистикой 40-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoКриштиану Роналду
logoЛига чемпионов Азии Элита
logoЭстегляль
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoСборная Португалии по футболу
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