Роналду забил 927-й гол в карьере – «Эстеглялю» с пенальти в азиатской ЛЧ

Криштиану Роналду забил 927-й гол в карьере.

Нападающий «Аль-Насра » реализовал пенальти в ответном матче с «Эстеглялем » в 1/8 финала Лиги чемпионов Азии (2:0, первый тайм).

Роналду в течение карьеры забил 791 гол на клубном уровне и 135 в составе сборной Португалии.

Подробно со статистикой 40-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .